Calciomercato Milan, che INTRECCIO a centrocampo! Esce Bennacer e arriva LUI: l’idea di Furlani fa SOGNARE i tifosi. Tutti i dettagli

Luca Marchetti ha fornito un’importante aggiornamento a Sky Sport per quanto riguarda il calciomercato Milan che sta lavorando sia in entrata ma anche in uscita. Bennacer è attratto dall’Arabia e in caso di sua cessione, i rossoneri potrebbero puntare Koné.

PAROLE – «Bennacer sta parlando con il Milan perché c’è l’interesse di alcuni club arabi. Anche se non sono ancora arrivate offerte. In caso della sua cessione, si potrebbe lavorare per Koné che però piace anche alla Roma».