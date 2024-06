Rabiot Milan, il centrocampista prende tempo sul suo futuro! Il MOTIVO della scelta del francese e cosa filtra sul suo futuro in vista della prossima stagione

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, ci sono novità importanti riguardo il futuro di Adrien Rabiot e l’interesse del Milan.

La Juventus ha offerto un biennale con opzione per un ulteriore anno al centrocampista, ma il calciatore sta prendendo tempo. Il francese non si è ancora espresso in merito e riflette, magari in attesa di una super offerta o, in alternativa, per spuntare qualcosa in più proprio ai bianconeri.