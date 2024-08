Calabria Milan: il capitano lascia il Diavolo? Interesse concreto di questo club, le ULTIMISSIME sul suo futuro in vista della prossima stagione

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Davide Calabria, capitano del Milan, sarebbe finito nel mirino del Galatasaray.

Il club turco ha un interesse concreto per lui, ma al momento non possiamo parlare di una trattativa per la sua cessione. Inoltre, il contratto del capitano rossonero scade a giugno 2025 e per ora non c’è una trattativa avanzata per il suo rinnovo di contratto.