Calciomercato Milan, il Diavolo progetta il colpo in Francia! Nuovo Rabiot nel mirino, Furlani l’asso nella manica

Calciomercato Milan, c’è il nuovo Rabiot nel mirino dei rossoneri: forte interesse per Bouaddi, talento del Lille. Ultime

Come riferito da calciomercato.com, c’è un nome nuovo sul taccuino del calciomercato Milan:

PAROLE – «La Francia è pronta a godersi l’ennesimo talento in rampa di lancio: Ayyoub Bouaddi, 17 anni compiuti il 2 ottobre scorso. Il suo compleanno lo aveva festeggiato come meglio non poteva: titolare nella vittoria contro il Real Madrid. E con una prestazione da 7,5 in pagella. L’anno scorso fu fatto debuttare da Paulo Fonseca da più giovane esordiente di sempre delle coppe europee, a 16 anni e tre giorni. E propio il tecnico portoghese continua a caldeggiare il suo acquisto al Milan. Moncada lo sta seguendo da diversi mesi, Furlani è pronto a far valere i suoi ottimi rapporti con il club bretone. Da battere la concorrenza della Juve, con Giuntoli che è rimasto stregato dal ragazzo martedì sera contro il Lille in Champions League».