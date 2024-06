Calciomercato Milan: il Napoli si inserisce per l’obiettivo rossonero, il PIANO di Manna

Il Napoli è pronto a mettere i bastoni tra le ruote al calciomercato Milan. Inserimento per l’obiettivo rossonero

Il Napoli ha messo le mani su Leonardo Spinazzola per rinforzarsi in vista della nuova stagione. Obiettivo di Antonio Conte ai tempi dell’Inter, il laterale giallorosso si adatterebbe bene al centrocampo a quattro che l’allenatore ex Tottenham ha già in mente.

Come riportato da Gianluca di Marzio, la prossima settimana ci saranno nuovi contatti per provare a portare il terzino della Roma, accostato anche al calciomercato Milan, in azzurro.