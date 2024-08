Calciomercato Milan: indizio ufficiale per Koopmeiners, la decisione di Gasperini per l’amichevole con il St. Pauli

Non c’è Koopmeiners, accostato anche al calciomercato Milan e alla Juve, neanche in panchina, per l’amichevole odierna dell’Atalanta contro il St. Pauli. Lo strappo annunciato da Gasperini è confermato: l’olandese è fuori dai convocati per l’ultima amichevole.

Atalanta: Musso, de Roon, Djimsiti, Kolašinac, Zappacosta, Pašalić, Éderson, Ruggeri, El Bilal, De Ketelaere, Lookman. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Hien, Godfrey, Sulemana, Bakker, Cassa, Palestra, Retegui, Manzoni, Vavassori. Allenatore: Gian Piero Gasperini.