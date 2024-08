Calciomercato Milan, INTRIGO Abraham! INDISCREZIONE incredibile, Cardinale non bada a SPESE

Calciomercato Milan, intrigo Abraham! Indiscrezione incredibile: ingaggio monstre per l’inglese? Tutti i dettagli

Clamoroso aggiornamento fornito da Matteo Moretto sul calciomercato Milan e in particolare sull’arrivo di Tammy Abraham dalla Roma: l’inglese in rossonero percepirà lo stesso ingaggio percepito in giallorosso, ovvero 6 milioni di euro bonus inclusi.

PAROLE – «Tammy Abraham ha un volo prenotato per domani mattina su Milano. È atteso per completare il trasferimento in prestito secco fino a giugno. L’attaccante inglese percepirà lo stesso stipendio che ha attualmente alla Roma».