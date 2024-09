Calciomercato Milan, Moncada ROMPE gli indugi! Ci prova a gennaio, QUESTE le condizioni per il colpo

Calciomercato Milan, Moncada rompe gli indugi: a gennaio assalto a Samuele Ricci. Queste le condizioni per il colpo

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha tutta l’intenzione di acquistare a gennaio un sostituto dell’infortunato Ismael Bennacer, centrocampista algerino che si è gravemente infortunato in Nazionale.

Il preferito di Moncada e la dirigenza rossonera è Samuele Ricci del Torino, profilo che piaceva anche in estate. Il prezzo è molto alto e la concorrenza non manca ma i rossoneri hanno intenzione di inserire alcune contropartite per arrivare a dama.