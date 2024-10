Calciomercato Milan, Ibrahimovic stregato da quell’attaccante! Primi contatti, colpo in programma a giugno? I dettagli

Calciomercato Milan, Ibrahimovic stregato da Bonny: primi contatti con il Parma, c’è da battere la concorrenza del Napoli

Come riferito da TMW, il calciomercato Milan si sta già muovendo in vista della prossima estate. In questo senso i rossoneri, con Ibrahimovic in testa, hanno messo nel mirino Bonny del Parma, attaccante per il quale lo svedese sembra stravedere.

I primi contatti con i ducali sono già partiti: da battere c’è la concorrenza del Napoli di Conte ma i rossoneri intendono fare sul serio.