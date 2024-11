Calciomercato Milan, rispunta Hancko? Rossoneri defilati, top club in pressing

Calciomercato Milan, la Juve pensa ad Hancko per la difesa in vista di gennaio: le ultime sull’ex obiettivo rossonero

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul mercato Juve, svelando come tra gli obiettivi della dirigenza bianconera in vista di gennaio ci sia anche il nome di Hancko del Feyenoord, accostato anche al calciomercato Milan.

L’operazione non si preannuncia affatto semplice, con il club olandese che valutano il proprio giocatore sull’ordine dei 30 milioni di euro. Troppo per le casse della Juve, che cercherà di proporre un prestito con diritto di riscatto sfruttando anche i buoni rapporti dopo l’affare Facundo Gonzalez.