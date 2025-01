Calciomercato Milan, Galliani fa impazzire i tifosi rossoneri! Quella cessione è ancora in ballo, parole chiare

Condividi via email

Calciomercato Milan, Adriano Galliani, AD del Monza ed ex dirigente rossonero, tiene aperta la porta all’arrivo di Luka Jovic

L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato a margine dell’Assemblea della Lega Serie A che va in scena oggi, di tutte le trattative che il club brianzolo sta portando avanti sia in entrata, con il nome di Jovic, calciatore in uscita dal calciomercato Milan, ancora caldo:

PAROLE – «Un rinforzo è arrivato. Un ragazzo fortissimo, il difensore Lekovic che è già arrivato. Jovic? Non è un sogno, il mercato resta aperto un mese, aspettano tutti e per il momento sono state molte chiacchiere».