Calciomercato Milan Futuro, piovono CONFERME sul colpo in attacco! FORMULA definita, arriva così a Milano

Calciomercato Milan Futuro, piovono conferme sull’arrivo di Turco per l’attacco della squadra di Bonera. La formula dell’affare

Come riportato da Nicolò Schira, piovono conferme sull’arrivo imminente di Nicolò Turco nel calciomercato del Milan Futuro. La punta sarà un nuovo calciatore a disposizione di Daniele Bonera andando a spalleggiare Francesco Camarda. Tutti i dettagli sul colpo:

PAROLE – «Nicolò Turco al Milan da Salzburg in prestito è in fase finale con opzione di acquisto. Contratto fino al 2028 (1+3) . Giocherà per Milan Futuro».