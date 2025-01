Calciomercato Milan Futuro, Kirovski chiude il primo colpo! Arriva lui, accordo definito

Calciomercato Milan Futuro, Kirovski sta chiudendo il primo colpo per la squadra di Daniele Bonera: fatta per Michele Camporese

Attraverso il proprio profilo di X, Nicolò Schira, noto giornalista esperto di mercato, ha fornito questo aggiornamento.

Michele Camporese ha raggiunto un accordo con il Milan per un contratto fino al 2026 con opzione automatica di prolungamento fino al 2027 al raggiungimento di determinate condizioni. Giocherà per Milan Futuro, che è in trattativa avanzata per definire l’accordo con il Cosenza nei prossimi giorni.