Calciomercato Milan Futuro, Kirovski PIANIFICA il colpo in attacco! Contatti FITTI, Bonera ha dato l’ok

Calciomercato Milan Futuro, Kirovski pianifica il colpo in attacco per la squadra allenata da Bonera: contatti per Turco

Prosegue il calciomercato del Milan Futuro per cercare di allestire una squadra sempre più competitiva in vista dell’imminente inizio della prossima stagione. Come riferito da Nicolò Schira, noto esperto di mercato, sul proprio profilo di X, sono in corso importanti contatti tra Kirovski e il Salisburgo per Nicolò Turco, attaccante classe 2004:

PAROLE – L’AC Milan è in trattativa con il Salisburgo per cercare di ingaggiare il giovane attaccante Nicolò Turco (classe 2004), che giocherà nel Milan Futuro».