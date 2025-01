Calciomercato Milan, scende in campo Furlani! Offerta recapitata al top club, i tifosi prendono nota

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani ha presentato ieri l’offerta ufficiale al Manchester United per Marcus Rashford

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha accelerato nelle ultime ore per Marcus Rashford.

Nella giornata di ieri c’è stata una conference call tra l’ad rossonero Giorgio Furlani e il collega del Manchester United Omar Berrada per parlare di Marcus Rashford. Il club rossonero ha fatto la sua offerta per l’attaccante inglese: il Diavolo è infatti pronto a prenderlo in prestito fino a fine stagione pagando più o meno la metà dello stipendio netto che è rimasto da saldare in questo 2024-25, val a dire circa sette milioni di euro netti.