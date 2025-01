Calciomercato Milan, Furlani stoppa tutto! Top player incedibile, la notizia è da urlo

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani chiaro con le pretendenti: Rafael Leao è assolutamente incedibile. I dettagli

Come riferito da TMW, e in particolare dal giornalista Losapio, il calciomercato Milan non ha nessuna intenzione di perdere Leao a gennaio, scelta condivisa appieno dal ragazzo.

Leao non vuole lasciare il Milan a gennaio, così come il Milan non ha intenzione di cederlo per una cifra inferiore ai 120 milioni di euro. Leao non vuole andare via durante la stagione, a meno che non arrivi una proposta irrinunciabile da Arabia Saudita o Premier.