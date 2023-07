Calciomercato Milan, si attende la fumata bianca del Chelsea per Christian Pulisic: cifre e dettagli dell’operazione

Come riferito da Sport Mediaset, si attende per oggi la fumata bianca tra Milan e Chelsea per Christian Pulisic.

L’ultima offerta dei rossoneri, 22 milioni inclusi i bonus, ha fatto breccia nel club inglese. L’esterno firmerà un contratto di 4 anni a 4 milioni di euro a stagione.