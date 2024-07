Calciomercato Milan: Francia Belgio può fornire l’ASSIST ai rossoneri! Lo SCENARIO

L’ottavo di finale di Euro 2024 tra Francia Belgio di oggi può fornire un assist importante al calciomercato Milan, il motivo

Tra poco Francia e Belgio scenderanno in campo per il match valido per gli ottavi di finale di Euro 2024. Una partita che in un modo o nell’altro potrebbe fornire un assist importante al calciomercato Milan:

come riportato da Sky Sport infatti una delle due è destinata ad uscire e in entrambe le squadre ci sono giocatori che interessano ai rossoneri: Rabiot da una parte, Lukaku dall’altra. L‘uscita dalla competizione può favorire un accelerata sulla decisione o del centrocampista o dell’attaccante per il futuro.