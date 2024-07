Calciomercato Milan, Fonseca in PRESSING sulla dirigenza! Vuole QUESTO giocatore a centrocampo. C’entra Reijnders, il RETROSCENA

Calciomercato Milan, Paulo Fonseca in pressing sulla dirigenza rossonera per avere Fofana dopo l’Europeo. Ultime

Come riportato dal Corriere dello Sport, uno dei principali obiettivi del calciomercato Milan per il centrocampo della prossima stagione è Fofana del Monaco, attualmente impegnato con la Francia ad Euro 2024 e in scadenza di contratto a giugno del 2025.

Il ragazzo ha un accordo di massima con il Milan e avrebbe già informato il club francese di voler cambiare aria: Fonseca, che lo ha osservato bene nei due anni in Ligue 1, è in pressing sulla dirigenza rossonera per averlo a disposizione al termine dell’Europeo considerando che il suo innesto in mediana permetterebbe al portoghese di sgravare Reijnders da compiti difensivi. La richiesta è di 25 milioni di euro, Furlani punta a chiudere a 20 bonus inclusi,