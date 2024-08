Calciomercato Milan, Moncada senza freni: pronti cinque COLPI in successione per Fonseca. Gli aggiornamenti

Tuttosport oggi in edicola ha parlato del calciomercato Milan svelando le possibili entrate che i dirigenti rossoneri potrebbero effettuare nelle prossime settimane. In arrivo potenzialmente cinque nuovi colpi.

Il primo è praticamente già definito (Emerson Royal), dopo di lui il Diavolo proverà a chiudere con la Roma per Abraham e con il Cagliari per Scuffet. Non secondari poi gli obiettivi a centrocampo, con Fofana e Samardzic che restano nomi caldissimi.