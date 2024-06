Calciomercato Milan, Fonseca chiede 4/5 acquisti in estate! Si parte dalla difesa: fatti questi DUE NOMI, ecco tutti i dettagli

Come riferito da Calciomercato.com, le richieste di Paulo Fonseca sul calciomercato Milan hanno trovato una condivisione immediata con la dirigenza rossonera, intenzionata a realizzare 4/5 acquisti in estate.

Si parte dalla difesa. Lacroix del Wolfsburg resta in orbita anche se Fonseca avrebbe indicato due difensori centrali di piede mancino: Jakub Kiwior dell’Arsenal e Diogo Leite dell’Union Berlino. Più facile il secondo rispetto al primo anche per una questione di costi con il club tedesco disposto a cedere il classe 1999 portoghese per circa 18 milioni di euro.