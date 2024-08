Calciomercato Milan, Fofana non MOLLA! Rossoneri tranquilli, QUEL precedente non MENTE. Traguardo vicino? Ultime

Calciomercato Milan, Fofana non cambia idea e vuole sempre i rossoneri: il Diavolo è tranquillo di arrivare al traguardo

La trattativa per Fofana nel calciomercato Milan sta seguendo uno svolgimento simile a quello di Emerson Royal, cioè prosegue con calma da settimane: arriverà anche in questo caso il lieto fine? In questa storia ci sono ostacoli maggiori. La resistenza del Monaco e soprattutto l’inserimento della concorrenza straniera, prima il West Ham e poi lo United.

Anche il Milan e Fofana, però, resistono. Il giocatore si è promesso ai rossoneri e non intende rinnegare la parola data e il club non abbandona la pista nonostante si sia fatta in salita. Un motivo ci sarà: intravede comunque il traguardo.