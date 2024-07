Calciomercato Milan, AUMENTA la fiducia di Ibrahimovic! Colpo quasi CHIUSO, i DETTAGLI

Calciomercato Milan, aumenta la fiducia di Ibrahimovic per la chiusura dell’operazione Fofana: tutti i dettagli

Come riferito da Sky, sta aumentando nel calciomercato Milan la fiducia di Zlatan Ibrahimovic per il colpo Fofana a centrocampo. Il mediano, in scadenza nel 2025 con il Monaco, è stato individuato da tempo come il primo obiettivo del club rossonero per rinforzare la mediana a disposizione di Paulo Fonseca:

PAROLE – «Fofana manca pochissimo all’accordo. Il Monaco non vuole scendere sotto i 25 milioni di euro