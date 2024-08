Calciomercato Milan, Furlani GONGOLA! Club all’angolo, la MOSSA dell’obiettivo fa FELICE il Diavolo

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a lavorare per Fofana: la mossa del centrocampista fa felice Furlani

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan continua ad avere Fofana come primo obiettivo per il proprio centrocampo. Questo quanto riportato dalla Rosea sulla trattativa:

PAROLE – «Fofana: il Milan sta temporeggiando in attesa che oggi raggiunga la squadra e metta pressione sulla dirigenza per ottenere uno sconto rispetto ai 35 mln che il West Ham ha offerto e che il Monaco non ha potuto accettare perché Fofana vuole in fretta la maglia rossonera».