Calciomercato Milan, il centrocampista in PRESSING: messaggio ad Ibrahimovic, vuole SOLO i rossoneri

Calciomercato Milan, Fofana in pressing per sbarcare al più presto a Milanello: serve l’accordo definitivo con il Monaco

Come riportato da Alfredo Pedullà, Fofana, primo obiettivo del calciomercato Milan per il centrocampo, è in pressing costante sul Monaco e sul club rossonero per ottenere il via libera al trasferimento a Milanello.

I rossoneri vorrebbero chiudere l’operazione, come riferito da Alfredo Pedullà, sulla base di circa 18 milioni di euro bonus inclusi considerando anche la scadenza del contratto fissata al 30 giugno del 2025. Sono giorni decisivi.