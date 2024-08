Calciomercato Milan, c’è SOLO una strada per arrivare a Fofana: Ibrahimovic ha preso consapevolezza di QUESTA cosa

Calciomercato Milan, solo una strada per arrivare a Fofana: va alzata l’offerta sopra i 20 milioni di euro. I dettagli

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan non molla assolutamente la pista che porta a Fofana, centrocampista centrale del Monaco, ma Zlatan Ibrahimovic negli ultimi giorni ha preso consapevolezza del fatto che c’è solo una strada per arrivare alla fumata bianca.

I rossoneri devono infatti superare l’asticella dei 20 milioni di euro magari inserendo qualche bonus e una percentuale sulla futura rivendita. I prossimi 10 giorni potrebbero essere quelli decisivi.