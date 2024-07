Calciomercato Milan, SVOLTA a centrocampo! C’è l’ACCORDO, cifre e DETTAGLI del primo colpo rossonero

Calciomercato Milan, svolta a centrocampo: accordo con Fofana, centrocampista del Monaco. Prima offerta ai monegaschi

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il primo acquisto del calciomercato Milan potrebbe essere Fofana, centrocampista del Monaco e della Francia eliminata in semifinale ad Euro 2024.

I rossoneri hanno infatti raggiunto l’accordo con il ragazzo sulla base di un contratto di cinque anni a 3.5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi (va limata solo la parte relativa ad essi). Il ragazzo è in scadenza nel 2025 e ha comunicato al Monaco, che parte da una valutazione di 25 milioni di euro, di non voler rinnovare e di non voler accettare nessun’altra squadra. Tradotto: Fofana, se le due società non trovassero oggi un accordo, andrebbe comunque al Milan tra un anno a parametro zero. Proprio per questo Furlani ha presentato una prima proposta da 15 milioni di euro bonus inclusi. La sensazione è che si possa chiudere intorno ai 20.