Calciomercato Milan, retroscena Emerson Royal: i fischi di San Siro avevano un altro obiettivo! Dirigenza all’angolo

Calciomercato Milan, clamoroso retroscena Emerson Royal: i fischi di sabato a San Siro erano un chiaro messaggio ai dirigenti

Come riferito da Tuttosport, è emerso un particolare retroscena sui fischi che il pubblico di San Siro ha rivolto ad Emerson Royal, acquisto estivo del calciomercato Milan, al momento del cambio con Calabria contro la Juve.

Questi fischi sono anche un messaggio verso la dirigenza del club rossonero di via Aldo Rossi a cui non viene ancora perdonata la scelta di aver puntato su Paulo Fonseca e non su altri allenatori, in primis Antonio Conte.