Fofana Milan: il francese ha FIRMATO, si attende solo l’UFFICIALITA’. Svelati i DETTAGLI del contratto con i rossoneri. Le ultime sul nuovo acquisto del club rossonero

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, Youssouf Fofana ha firmato il suo contratto quadriennale a 3 milioni di euro a stagione con il Milan.

Manca solo l’ufficialità del club rossonero, mentre in serata verrà presentato ai tifosi direttamente a San Siro in occasione della sfida contro il Torino che inaugurerà la stagione. A breve parlerà anche in conferenza stampa.