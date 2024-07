Calciomercato Milan: la Fiorentina SORPASSA l’Atalanta per Zaniolo! COSA MASA per chiudere

Botta e risposta per Zaniolo. Atalanta e Fiorentina si sfidano per riportare l’ex Roma, accostato anche al calciomercato Milan, in Italia

Zaniolo sogna il ritorno in Italia. In tal senso Fiorentina e Atalanta, si sfidano per accontentare l’ex Roma, accostato anche al calciomercato Milan. Valentina Mariani, intervenuta a Sky Sport ha fatto il punto sulla trattativa:

PAROLE – «La Fiorentina sembra un passettino più avanti rispetto all’Atalanta perché ha avuto contatti continui e più intensi con il Galatasaray la richiesta è di 19 milioni tra prestito e obbligo di riscatto condizionato. C’è ancora da lavorare ma resta un obiettivo»