Calciomercato Milan: la Fiorentina ci prova per Gudmundsson, le CONDIZIONI per l’addio al Genoa

Dopo la delusione Zaniolo, la Fiorentina pensa a Gudmundsson, accostato anche al calciomercato Milan. Le condizioni dell’addio al Genoa

Scatta il piano B. Dopo la delusione Zaniolo, la Fiorentina pensa a Gudmundsson, accostato anche al calciomercato Milan. Le condizioni dell’addio al Genoa svelate da Luca Cilli intervenuto a Sky Sport nell’edizione dedicata al mercato:

LE PAROLE – «Gudmundsson era un obiettivo a gennaio non è da escludere che possa esserlo anche quest’estate dopo aver perso Zaniolo. Non ci sono stati contatti ufficiali, magari ci saranno nei prossimi giorni. La Fiorentina cerca un giocatore con quelle caratteristica. Se dovesse partire lo farebbe sono in caso in cui il giocatore chiedesse di andare via e davanti all’offerta giusta»