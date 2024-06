Calciomercato Milan Femminile: NUOVA centrocampista nel mirino, il punto sulla trattativa

Il calciomercato del Milan Femminile dopo gli addii di Fusetti, Bergamaschi, Asllani si prepara ad un colpo in entrata

Non solo cessioni e addii. Il calciomercato del Milan Femminile dopo gli addii di Fusetti, Bergamaschi, Asllani si prepara ad un colpo in entrata:

come riportato da Luca Maninetti trattativa in stato avanzato tra le rossonere e Emma Koivisto, difensore/centrocampista del Liverpool, ex Brighton & Hove, classe 1994, nazionale finlandese. Potrebbe essere il primo colpo in entrata in vista della nuova stagione.