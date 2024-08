Calciomercato Milan Femminile: Copetti al passo d’ADDIO, deciso il FUTURO del portiere

Movimento in uscita per il Milan Femminile: infatti Matilde Copetti, portiere delle rossonere, andrà via in prestito

Nuova cessione. Movimento in uscita per il Milan Femminile: infatti Matilde Copetti, portiere delle rossonere, andrà via in prestito:

come riportato da TMW è prevista la firma con il Parma. La classe ’97 si rimette dunque in gioco in Serie B per avere spazio magari pronta a giocarsi nuovamente le sue carte in rossonero in futuro. Vedremo se poi il club farà una nuova entrata per sostituirla.