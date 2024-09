Calciomercato Milan, DUBBIO Saelemaekers! Operazione che non CONVINCE, ecco perchè

Calciomercato Milan, dubbio Saelemaekers: il prestito alla Roma è un’operazione che non convince assolutamente. I dettagli

Come riportato da Tuttosport, non convince ancora nel calciomercato Milan l’operazione che ha condotto in prestito Alexis Saelemaekers alla Roma nell’ambito dello scambio di prestiti secchi che ha portato Abraham a Milanello.

Il belga era l’unico che avrebbe potuto garantire un certo equilibrio nelle due fasi: vero che l’attaccante inglese tornerà sicuramente utile, ma l’ex Bologna avrebbe fatto sicuramente molto comodo a Paulo Fonseca