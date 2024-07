Calciomercato Milan: doppia RICHIESTA del Torino ai rossoneri

Anche il Torino si muove sul calciomercato per rinforzare la rosa. In tal senso doppia richiesta al Milan, la risposta

Nei giorni scorsi il Torino ha bussato alla porta del Milan per prendere informazioni su più giocatori: incassato il “no” per Terracciano che resterà in rossonero, il club granata ha chiesto informazioni su Daniel Maldini.

Come riportato da Calciomercato.com nulla di concreto al momento, l’unica offerta concreta per il figlio d’arte è arrivata dal Monza. Lo scoglio da superare è quello relativo alla cifra del trasferimento perché i brianzoli vorrebbero concedere il 50% sulla futura rivendita con un indennizzo minimo iniziale mentre i rossoneri vorrebbero incassare sin da subito. Gli ottimi rapporti tra i club porteranno sicuramente a una soluzione.