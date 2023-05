Calciomercato Milan, arriva il consiglio sull’opzione Scamacca

Calciomercato Milan, rossoneri sempre vigili su Gianluca Scamacca: arriva il consiglio dell’AD del Sassuolo, Giovanni Carnevali

Intervenuto a Coverciano durante l’evento “Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione“, Giovanni Carnevali ha parlato così di un possibile ritorno in Italia di Scamacca, accostato anche al calciomercato Milan:

Più che per lui penso che possa essere un’occasione per una società italiana. Perché andrebbe a prendere un giocatore giovane magari a condizioni vantaggiose, vedi per esempio l’affare Lukaku in prestito