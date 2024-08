Calciomercato Milan, l’AGGIORNAMENTO di Di Marzio SANCISCE il colpo rossonero! TUTTI i dettagli

Calciomercato Milan, l’aggiornamento di Di Marzio su Nicolò Turco non lascia dubbi. I rossoneri sono pronti a chiudere il colpo

Gianluca Di Marzio, noto giornalista, ha fornito questo aggiornamento sull’arrivo nel calciomercato Milan di Nicolò Turco, attaccante classe 2004 e destinato al Milan Futuro:

PAROLE – «Il Milan Futuro ha chiuso un colpo in attacco. E’ fatta per l’attaccante classe 2004 Nicolò Turco. Il giocatore, di proprietà del Liefering, approda in prestito con diritto di riscatto. Poco più di 2 mln di riscatto e circa 1 di bonus. Visite mediche fissate per domani».