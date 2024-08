Calciomercato Milan, RIVELAZIONE dell’ex obiettivo Di Lorenzo: «Ecco cosa è SUCCESSO nei mesi scorsi»

Giovanni Di Lorenzo, prima di Hellas Verona Napoli, ha parlato dei mesi scorsi, in cui era accostato al calciomercato Milan

Intervistato da Sky prima del match tra Napoli ed Hellas Verona, Giovanni Di Lorenzo ha confessato quanto accaduto in estate, quando sembrava ad un passo dall’addio agli azzurri e sulle sue tracce c’era anche il calciomercato Milan.

PAROLE – «Ormai è passata, ho già spiegato qual è stata la mia situazione. Sono qua perché voglio stare qua, voglio giocare nel Napoli. Si è visto in questo mercato che chi vuole andar via va via, non c’è niente che tenga. Io invece sono rimasto con grande entusiasmo e sono pronto a dare il massimo in questa stagione».