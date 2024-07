Calciomercato Milan, ACCORDO con Emerson Royal! Cifre e dettagli, EMERGE una particolare ipotesi

Calciomercato Milan, accordo con gli agenti di Emerson Royal: spuntano due opzioni per quanto riguarda il contratto

Come riportato da Daniele Longo, il calciomercato Milan ha raggiunto un accordo totale con gli agenti di Emerson Royal, terzino brasiliano per il quale prosegue serrata la trattativa con il Tottenahm.

In caso di fumata bianca tra le due società il ragazzo firmerà un contratto di 5 anni o di 4 con opzione per la stagione successiva da 3 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. Le prossime ore saranno decisive per cercare di trovare la quadra.