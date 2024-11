Calciomercato Milan, svolta Decreto Crescita: Lotito si muove, tutti i dettagli

Calciomercato Milan, c’è la svolta per quanto riguarda il Decreto Crescita: Lotito si muove per prorogarlo fino al 2027

Claudio Lotito vorrebbe puntare ancora sul Decreto Crescita, tema molto caldo anche per il calciomercato Milan e per il mondo dello sport, così da garantire dei vantaggi fiscali ai club di Serie A e non solo.

Il Presidente della Lazio e Senatore della Repubblica, stando a quanto riportato da Calcio e Finanza, avrebbe presentato un emendamento al decreto fiscale per prorogare al 2027 la detassazione al 50% per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia e per i contratti degli sportivi.