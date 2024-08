Calciomercato Milan, SVOLTA Torriani! Ha DECISO Ibrahimovic, non ci sono più DUBBI. Cosa succede

Calciomercato Milan, svolta sul futuro di Torriani: i rossoneri hanno deciso di tenerlo in rosa. A partire sarà Lapo Nava

Importante aggiornamento fornito dalla Gazzetta dello Sport sul calciomercato Milan per quanto riguarda il destino di uno dei giovani più promettenti del club rossonero.

Il Milan si sta convincendo a confermare Torriani in prima squadra, rivedendo il piano originale che lo vedeva come portiere della Primavera. Così a partire in prestito potrebbe essere Nava. Torriani sta ben impressionando tanto da aver ricevuto i complimenti anche da Carlo Ancelotti.