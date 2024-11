Calciomercato Milan, il futuro dell’ex rossonero è un rebus! Spunta il dettaglio che spiazza l’ambiente rossonero

Calciomercato Milan, rebus Daniel Maldini: spunta la doppia clausola rescissoria per liberarsi dal Monza. Rossoneri vigili

Importante aggiornamento dato da calciomercato.com su Daniel Maldini, trasferitosi al Monza nell’ultimo calciomercato Milan:

PAROLE – «Arrivano conferme su quanto anticipato da Sky nella serata di ieri: nel contratto redatto da Maldini con il Milan sono presenti due clausole rescissorie. Quella per l’estero è di circa 15 milioni di euro mentre per l’Italia vale 12 milioni. Il Milan si è riservato il 50% sulla futura rivendita cedendo il classe 2001 al Monza a titolo gratuito. Secondo quanto risulta, Daniel vuole rimanere protagonista nel nostro campionato. Una priorità già espressa a chiare lettere la scorsa estate. La parabola di Maldini non ha lasciato indifferente la Juventus che ha già preso informazioni con l’agente Riso. L’Atalanta però sembra essere la destinazione più probabile per il talento azzurro, contatti abbastanza avanzati con il Monza per pagare la clausola. Da capire se già a gennaio o la prossima estate, rispettando le esigenze di classifica del Monza. E per il Milan si preannuncia un’operazione bis alla Brescianini con un incasso di 6 milioni di euro».