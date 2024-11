Calciomercato Milan, Ibrahimovic ingolosisce Vanoli! Non solo Jovic, questi i profili sul piatto

Calciomercato Milan, Ibrahimovic pronto a mettere sul piatto diverse contropartite per arrivare a Samuele Ricci: non solo Jovic

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan è pronto a fare sul serio per Samuele Ricci.

Ricci – valutato oltre i 35 milioni – ha molti estimatori in Italia e in Europa, però i rossoneri vorrebbero anticipare tutti. Come? Magari sedendosi a un tavolo con Cairo già a gennaio e mettendo sul piatto elementi utili a Vanoli, da Jovic per l’attacco passando a qualche giovane talento. Non semplice, ma il Milan vuole provarci.