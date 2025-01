Calciomercato Milan, Belahyane nome caldissimo! Prezzo fissato, a queste condizioni sbarca a Milanello

Calciomercato Milan, il nome di Belahyane è caldissimo per il centrocampo di Conceicao: servono 12 milioni di euro per portarlo a Milanello

Come riportato da calciomercato.com, è confermato l’interesse del calciomercato Milan per Belahyane del Verona:

PAROLE – «Non solo Marcus Rashford. Il mercato del Milan si sta sviluppando su più tavoli e oltre al discorso attaccante, dove il jolly del Manchester United, insieme a Trincao, si stanno dando battaglia per essere il colpo richiesto da Sergio Conceiçao, anche il casting per un nuovo rinforzo da inserire in mezzo al campo continua senza sosta e, nella giornata di oggi, sono stati fatti passi avanti importanti per uno dei nomi più caldi ovvero quello di Reda Belahyane. Il regista classe 2004 del Verona è una delle note più positive di questa prima metà di stagione alla corte di Paolo Zanetti. Nazionale marocchino ma con passaporto francese in stagione ha all’attivo 18 presenze e 2 assist. Il Verona lo pagò soltanto 500 mila euro per strapparlo nell’inverno 2024 al Nizza e ora il suo valore, almeno la richiesta, supera i 10 milioni di euro. Va ricordato che essendo under 22 non ci sarebbero per lui problemi di inserimento nelle liste, già congestionate, della prima squadra. Anche per questo il Milan sta provando ad accelerare per battere la concorrenza della Lazio in vista di questa sessione di gennaio e dell’Inter che lo sta seguendo in vista di giugno e di un possibile addio di Asllani. E in quest’ottica va registrato il summit andato in scena oggi, con alcuni membri del suo entourage si sono presentati in sede a Casa Milan e hanno avuto un colloquio importante con il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Passi avanti e trattativa avviata, per il colpo in mezzo Bealyhane è in prima fila».