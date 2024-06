Calciomercato Milan: concorrenza dalla Turchia per Samardzic, la VOLONTA’ del giocatore

Il futuro di Samardzic resta da definire. Il centrocampista accostato al calciomercato Milan piace alla Lazio. La volontà del giocatore

Il futuro di Samardzic può essere ancora in Italia. Il centrocampista dell’Udinese accostato anche al calciomercato Milan piace alla Lazio. Come riportato da Alfredo Pedullà però il tempo stringe:

Bisogna avvicinarsi alla cifra richiesta di 20 milioni e c’è da superare la concorrenza del Fenerbahce. Il calciatore preferirebbe rimanere in Italia, ma non aspetterà in eterno.