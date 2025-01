Calciomercato Milan, il campo parla chiaro! Conceicao tuona, ecco cosa serve al tecnico

Calciomercato Milan, Sergio Conceicao parla chiaro nel post-partita: servono tre innesti da qui a fine gennaio. Tutti i dettagli

Come riportato da calciomercato.com, Sergio Conceicao si aspetta delle mosse importante dal calciomercato Milan di gennaio:

PAROLE – «Sergio Conceição, contro una Juventus dominante in ogni zona del campo, ha faticato a trovare i correttivi a partita in corso perché non aveva delle risorse all’altezza, in termini di esperienza e centralità nel progetto. La prima alternativa a centrocampo era l’ottimo (per Primavera e Milan Futuro) Kevin Zeroli mentre in attacco è entrato Luka Jovic, che il Milan aveva deciso di vendere già la scorsa estate. Walker arriverà a inizio settimana in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City ma, oggettivamente, non può diventare la panacea di tutti i mali. Le criticità della rosa da correggere sono fin troppo evidenti: serve un vice Fofana e un esterno offensivo. E servirebbero nel minor tempo possibile. Ibrahimovic ha ribadito nel prepartita che è tutto controllo, i tifosi sperano che sia davvero così perché la Champions League rischia di diventare un obiettivo troppo lontano».