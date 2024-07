Calciomercato Milan, un top club INTERESSATO a Rabiot e Fofana. Ecco cosa sta SUCCEDENDO

Il Manchester United nuovamente rivale di calciomercato del Milan. I Red Devils sono infatti interessati a Rabiot e Fofana

Il Manchester United sembra aver messo nel mirino due obiettivi del calciomercato Milan: Youssouf Fofana e Adrien Rabiot. Secondo quanto riporta Caught Offside, i Red Devils, dopo aver soffiato Zirkzee ai rossoneri, sembrano intenzionati a fare sul serio anche per i due centrocampisti. Per quanto riguarda Rabiot, il Manchester United avrebbe già avviato i colloqui con il giocatore e la sua agente, offrendo un ingaggio tra gli otto e i nove milioni di euro. L’ex centrocampista della Juventus è seguito anche da altri club, tra cui Chelsea, Liverpool, Newcastle, Aston Villa e Galatasaray.

Ma l’interesse del Manchester United non si ferma a Rabiot. Il club inglese starebbe monitorando anche la situazione di Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco e obiettivo primario del Milan. Dopo lo “sgambetto” per Zirkzee, i Red Devils potrebbero tentare un nuovo affondo per soffiare un altro giocatore ai rossoneri. Il Milan dovrà quindi guardarsi le spalle e muoversi rapidamente se vuole assicurarsi le prestazioni di Fofana e Rabiot. La concorrenza del Manchester United è agguerrita e il club inglese sembra intenzionato a fare sul serio per rinforzare il proprio centrocampo.