Emerson Royal Milan, CLAMOROSO: il terzino del Tottenham NON è più una priorità! Il MOTIVO e cosa succederà ADESSO. I dettagli

Secondo quanto riportato da Ben Jacobs su X, Emerson Royal non è più una priorità per il Milan, con il club rossonero che preferisce rafforzarsi a centrocampo e in attacco.

Infatti, la trattativa per il terzino del Tottenham è in stand-by ma non dovrebbe essere a rischio. Al momento, con il club inglese mancano da limare alcuni dettagli, mentre con il brasiliano c’è già l’accordo da tempo.