Calciomercato Milan, AUMENTA la concorrenza per Chiesa! Opzione INCREDIBILE per l’italiano

Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per Federico Chiesa: oltre al Barcellona è spuntato anche il Chelsea

Accostato al calciomercato Milan sia come idea per il colpo sul gong finale di questa finestra estiva, Federico Chiesa non ha ancora trovato una sistemazione dopo esser stato ufficialmente messo in vendita dalla Juve.

Nelle ultime ore, oltre al Barcellona, è spuntata anche l’opzione Chelsea che dopo aver ultimato il trasferimento di Lukaku potrebbe puntare sull’esterno italiano come acquisto last minute in avanti. L’ex Fiorentina rappresenta il piano B di Osimhen.