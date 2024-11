Calciomercato Milan, Cardoso nome caldo: spunta la possibile formula dell’operazione. I dettagli

Calciomercato Milan, Cardoso resta un nome caldo per il centrocampo già a gennaio: possibile prestito con diritto di riscatto

Come riportato da calciomercato.com, Cardoso resta un nome caldo del calciomercato Milan per il centrocampo:

PAROLE – «Anche quello di Johnny Cardoso è un nome particolarmente chiacchierato, con lo statunitense classe 2001 in uscita dal Betis sin dall’estate: la dirigenza del club andaluso sta pensando di cederlo per fare cassa, gli uomini di mercato dei biancoverdi lo valutano non meno di 25/30 milioni di euro, quindi la formula corretta potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto. Il fattore a suo favore è che possiede anche il passaporto italiano e dunque non andrebbe a occupare uno slot da extracomunitario».